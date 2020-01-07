بالفيديو.. طقوس غريبة أثناء تشييع جنازة «سليماني» في طهران

طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو طقوس غريبة للإيرانيين أثناء تشييع جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ، والذي قتل إثر غارة أمريكية في بغداد .

وأظهر المقطع الإيرانيين وهم يتقاذفون الأوشحة السوداء وأغطية الرأس على نعش سليماني بينما يقوم شخص بإستلام تلك الأوشحة ومسحها على نعشه في عادات غريبة لا تمت لما هو معهود في الجنازات ، بينما رجح البعض أنه هذا الفعل من باب التبرك على اعتباره شهيداً كما يعتقدون .

وكان سليماني قد قُتل في غارة جوية ليل الخميس الماضي بضربة أمريكية أعلنت عنها الولايات المتحدة وسط تصعيد دولي حول الحادث .