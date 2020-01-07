القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني بجدة ومواعيد البث

ماجد محمد(صدى):

تتجه أنظار العالم إلى مدينة جدة غداً الأربعاء مع إنطلاق مباريات كأس السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة .

وأعلنت القنوات الرياضية السعودية عن بث مبارايات السوبر الإسباني الذي يقام بمشاركة 4 أندية لأول مرة في تاريخ المسابقة .

وسيلعب غداً ريال مدريد مع فالنيسيا في نصف لنهائي الساعة 00: 22 بتوقيت مكة المكرمة ، بينما يلعب في نصف الهائي الآخر برشلونة مع أتليتيكو مدريد يوم الخميس المقبل في نفس التوقيت .

كما سيلعب الفائز في المبارتين يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 00 : 21 بتوقيت مكة المكرمة .