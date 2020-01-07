  • الثلاثاء 7

    يناير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. حلا الترك تحرج معجبة في موقف غريب وهجوم حاد عليها

بالفيديو.. حلا الترك تحرج معجبة في موقف غريب وهجوم حاد عليها

بالفيديو.. حلا الترك تحرج معجبة في موقف غريب وهجوم حاد عليها
أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة البحرينية حلا الترك لهجوم كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إحراجها لأحد المعجبات في فيديو غريب .

وظهرت حلا الترك وهي تلتقط صورة سيلفي لنفسها ، وطلبت منها معجب أن تلتقط صورة سيلفي معها ، لكنها فاجأتها بردها الصريح ” لا ما أقدر ” .

واتهمها الجمهور بالغرور والتكبر ، مشيرين إلى علاقتها الغامضة مع والدتها منى السابر وما يشوبها من معاملات غريبة .

وقال أحد المعلقين : أعطيت أكبر من حجمها ، وقال آخر “السبب والدها في غرورها ” ، بينما ألمح معلق لعلاقتها بوالدتها وغيرها من التعليقات القاسية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *