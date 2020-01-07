بالفيديو.. حلا الترك تحرج معجبة في موقف غريب وهجوم حاد عليها

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة البحرينية حلا الترك لهجوم كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إحراجها لأحد المعجبات في فيديو غريب .

وظهرت حلا الترك وهي تلتقط صورة سيلفي لنفسها ، وطلبت منها معجب أن تلتقط صورة سيلفي معها ، لكنها فاجأتها بردها الصريح ” لا ما أقدر ” .

واتهمها الجمهور بالغرور والتكبر ، مشيرين إلى علاقتها الغامضة مع والدتها منى السابر وما يشوبها من معاملات غريبة .

وقال أحد المعلقين : أعطيت أكبر من حجمها ، وقال آخر “السبب والدها في غرورها ” ، بينما ألمح معلق لعلاقتها بوالدتها وغيرها من التعليقات القاسية .