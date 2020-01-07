الأحوال المدنية المتنقلة في الرياض تقدم خدماتها في 3 مواقع

سعيد العجل(صدى):

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الرياض بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في ثلاثة مواقع بمدينة الرياض.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر شركة مطارات الرياض لمدة أربعة أيام للرجال وثلاثة أيام للنساء, فيما تقدم خدماتها للرجال يوم الاثنين في مهرجان ربيع أشيقر بمنطقة الرياض لمدة خمسة أيام.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.