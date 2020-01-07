35 قتيلا و48 مصابا في تدافع أثناء تشييع جنازة قاسم سليماني

وكالات(صدى):

قال التلفزيون الإيراني أن 35 من الأشخاص قتلوا وأصيب 48 آخرين في تدافع خلال جنازة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مسقط رأسه بإقليم كرمان.

جاء ذلك إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.

جدير بالذكر قد أعلن في وقت سابق مقتل قاسم سليماني والمهندس وآخرون ، إثر غارة جوية بالقرب من مطار بغداد.