35 قتيلا و48 مصابا في تدافع أثناء تشييع جنازة قاسم سليماني
قال التلفزيون الإيراني أن 35 من الأشخاص قتلوا وأصيب 48 آخرين في تدافع خلال جنازة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مسقط رأسه بإقليم كرمان.
جاء ذلك إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.
جدير بالذكر قد أعلن في وقت سابق مقتل قاسم سليماني والمهندس وآخرون ، إثر غارة جوية بالقرب من مطار بغداد.
كان زمان[ عدد التعليقات: 4150 ] نشر منذ 3 دقائق
اللهم زد في قتلاهم ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 2 دقيقتين
شعب طائفي يمجد القتلة المجرمين احياء واموات..
سليماني شخصية مقدسة لقتله العرب
المليليح[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله لا يردهم ويزيدهم