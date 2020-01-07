الكشف عن طبيعة المرض الذي تسبب في وفاة «العويران» وحالته في آخر لحظاته

ماجد محمد(صدى):

أثارت وفاة لاعب المنتخب الوطني وناديي الهلال والإتحاد التساؤل حول طبيعة المرض الذي كان يعاني منه اللاعب في أيامه الأخيره وتسبب في رحيله عن عمر يناهز 46 عام .

وأكد أطباء أن ” العويران ” يرحمه الله ، كان مصاب بمرض سرطان الدماغ وهو مرض خطير ينتشر بشكل سريع في الجسم إذ أنه بمجرد تلف جزء في الدماغ يصاب منطقة في الجسم بالشلل بما يؤثر على الوظائف لحيوية كونها على اتصال بمراكز المخ .

وقال الأطباء أن العويران أُصيب مؤخراً بشلل في يديه اليسرى ، وكان من الصعب السيطرة على حالته ، بينما كانت هناك محاولات لنقل العويران للعلاج بالخارج إلا أنه فارق الحياة .

وكانت الهيئة العاة للرياضة قد نعت وفاة العويران الذي فارق جمهوره العريض اليوم الثلاثاء صباح بعد صراع مع المرض .

اقرأ ايضًا: