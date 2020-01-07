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بطاريات الهواتف الذكية لن تحتاج لشحن لمدة 5 أيام

بطاريات الهواتف الذكية لن تحتاج لشحن لمدة 5 أيام
لندن(صدى):

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن ابتكار نوع جديد من بطاريات الهواتف الذكية يعمل دون الحاجة لشحنه لمدة 5 أيام متواصلة .

ومن المقرر أن تدخل تلك البطاريات أيضاً في صناعة السياارات الكهربائية إذ سيمكنها السير 100 كيلو متر دون شحن ، لتحدث نقلة نوعية في ذلك القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة .

وتعتمد البطاريات الجديدة على مادة الكبريت المنخفضة التكلفة والمحتوية على كثافة عالية للطاقة فيمكنها أن تخزن الطاقة أضعاف المرات ، ويعمل العلماء على دراسة أي عيوب محتملة بتلك البطاريات الجديدة تمهيداً لدخولها في صناعة الهواتف الذكية قريباً .


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