نسرين طافش تعلق على شائعة علاقتها بطليق الفنانة أصالة

دمشق(صدى):

علقت الفنانة السورية نسرين طافش بعد انفصال مواطنتها المطربة أصالة عن المخرج طارق العريان، وشنت هجوما مضادا على مروجي الشائعات مؤكدة أن من يؤلفها (حاقد) ومن ينشرها ( أحمق) ومن يصدقها ( غبي)!!

ورفضت نسرين الزج باسمها في كواليس طلاق اصالة وطارق العريان بعد رواج شائعات عن وجود قصة حب تجمعها بالأخير، وأطلقت فور إعلان الطلاق تغريدة عبر حسابها بموقع إنستقرام قالت فيها: الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها ( أحمق) ويصدقها ( غبي) أما (العاقل) و (الراقي) و (المنجز) و (الواعي) فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح.. انت من من أولئك (… ) !؟

وتابعت قائلة: بطبعي صريحة و واضحة .. و سابقى كذلك .. و لو حبيت او تزوجت سأكون أول من يعلن.

يذكر أن شائعة طلاق اصالة وطارق العريان انطلقت في النصف الثاني من العام الماضي، ونفتها أصالة أكثر من مرة معترفة بوجود خلافات عائلية صغيرة بسبب انشغالهما بالعمل الفني، ووعدت جمهورها بإعلان أي جديد يمس حياتها الخاصة حال حدوثه، وتم الزج باسم الفنانة السورية نسرين طافش ثم زميلتها ريم مصطفى كطرف في قصة خيانة العريان لزوجته أصالة.