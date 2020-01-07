بالصور.. «حرس الحدود» ينقذ طفلا من الغرق في عسير

أبها(صدى):

أنقذت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة بقطاع القحمة الساحلي التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات من الغرق.

وقال المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد المطيري؛ أنه بينما كانت دورية البحث والإنقاذ والسلامة تمارس عملها المعتاد على الشاطئ والموجودة في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شمالاً، شاهد أفراد الدورية طفلاً 8 سنوات يطلب النجدة داخل البحر، وهو في حالة غرق.

وأضاف المطيري أنه على الفور، تمّ إنقاذه من قِبل غوّاصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بسيارة إسعاف حرس الحدود، وحالته الصحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدوّنة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيُّد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة.