فتاة تقتل زوجها بسبب تصويره لها اثناء العلاقة الزوجية

القاهرة(صدى):

تواجه فتاة مصرية تهمة القتل العمد بعدما اعترفت بقتلها زوجها بسبب تصويره لها أثناء العلاقة الزوجية بهدف الإبتزاز والضغط عليها لعدم طلب الطلاق .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت الفتاة أنها لم تتمالك أعصابها حينما علمت أن زوجها صورها أثناء علاقتهما الزوجية فاستلت على الفور سكيناً من المطبخ وقامت بطعنه عدة مرات حتى أصبح جثة هامدة في بركة دماء .

وأكدت الزوجه أنها غير نادمة على فعلتها ، كونه أساء لشرفها وهددها بنشر العلاقة الزوجية إذا طلبت الطلاق رغم الخلافات المتكررة بينهما .

من جانبه قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها 15 يوم على مة التحقيقات ، على أن يتم الحكم في القضية المثيرة للجدل في جلسة لاحقة .