إيران تتراجع وتبدي رغبتها في العودة للالتزام بالاتفاق النووي دون إبداء شروط

وكالات(صدى):

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن إيران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي .

ولم يبد المصدر المسؤول بإيران أي شروط من جانب الدولة الإيرانية ، مقابل ذلك.

يذكر أن أزمة كبيرة كانت قد نشبت بين واشنطن وطهران بسبب عدم التزام إيران بالشكل الكامل بالاتفاق النووي وعدم رضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك الاتفاق الذي كان قد وقعه سلفه باراك أوباما وقرر الانسحاب منه واعقب ذلك بفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة الإيرانية.