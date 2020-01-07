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نهاية مأسوية لرجل اعتدى جنسياً على عشرات الشباب

نهاية مأسوية لرجل اعتدى جنسياً على عشرات الشباب
لندن(صدى):

في قضية مثيرة للإستنكار ، قرر القضاء البريطاني معاقبة شاب بالسجن مدى الحياة بعد ثبوت إدانته بالإعتداء جنسياً على 48 رجل ، ويُعتقد أنه اعتدى على 140 رجل آخرين .

وأثناء القضية الغريبة ، كشف المحققون أن المتهم ” أندونيسي الأصل ” ويعد لرسالة دكتوراه ، كان ينتظر الضحايا أمام النوادي والحانات ويفتعل الحديث معهم ثم يستدرجهم لتناول مشروب معهم ومن ثم يقوم بتخديرهم والإعتداء عليهم .

وأثناء الجلسة، قالت القاضية إن سيناغا «متوحش جنسي شرير افترس شباباً» لم يريدوا أكثر من الاستمتاع بليلة مع أصدقائهم .

وأضافت: اعتقد أنك فرد خطير وماكر ومخادع جداً، لن يكون إطلاق سراحه آمناً على الإطلاق .

وأعرب أحد الضحايا عن أسفه بعد تدمير حياته بسبب المجرم الخطير ، قائلاً ” تمر عليّ أيام لا أرغب فيها في مغادرة الفراش” ، متمنياً ألا يغادر ” سيانغا ” السجن أبداً .


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