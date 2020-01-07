«المرور» تحذر من 4 مخالفات شائعة أثناء عبور الطريق وتتوعد بالغرامة

نايف السالم(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور من مخالفات شائعة لعبور المشاه مما يعرض حياتهم للخطر ، متوعدة بتطبيق العقوبة النظامية على المخالفين .

وأكدت المرور أن عبور المشاه للطرق السريعة يعتبر مخالفة وفقاً لجدول المخالفات رقم ” 5″ باللائحة التنفيذية ، ويُعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال .

كما حذرت “المرور ” من مخالفات عبور المشاه للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم ، وعدم التقيد بإشارات المرور ، وعدم إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق ، مؤكدة أن تلك المخالفات تستحق الغرامة بين 100 إلى 150 ريال .