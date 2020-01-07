أهم الخطوات لكي يبقى طلاء أظافرك مدة أطول

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني معظم السيدات من زوال أو تقشير طلاء الأظافر بعد مرور مدة قصيرة على ذلك .

ومنعاً لحدوث هذا ولكي يدوم الطلاء لأطول وقت ممكن ننصحك بأن تتبعي بعض الخطوات التالية.

1 نظفي أظافرك جيداً. ولهذا استخدمي سائل التطهير الطبي لإزالة كل الأوساخ عنها.

2 طبقي عليها طلاء الأساس لأن هذا يحميها من نفاد جزيئات الطلاء إليها وتحول لونها إلى أصفر.

3 استخدمي الطلاء الشفاف بعد تطبيق الطلاء الأساسي. فهذا يساعد عل ثباته كما أنه يحمي الأظافر من الصدمات. ومن الأفضل أن تضعي طبقتين منه لأنهذا يمنح الطلاء اللمعان الحذاب أيضاً. ولا تترددي في اضافة طبقة جديدة مرة كل يومين إل 3 أيام.

4 طبقي الطلاء بالطريقة الصحيحة. ولهذا لا تفعلي هذا مباشرة بعد الاستحمام لأن رطوبة الأظافر تمنع ثباته في هذه الحالة. ومن الأفضل أن تنتظري بعض الوقت ليجف في الهواء الطلق بعد تطبيقه.