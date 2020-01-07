لتجلس مع طفلتها.. رئيسة وزراء فلندا توجه بتقلص ساعات العمل في البلاد

هلسنكي(صدى):

أصدرت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين قرارا بتقليص ساعات عمل الموظفين وتقديم جدول عمل مرن في البلاد يتضمن العمل 4 أيام في الأسبوع وخفض ساعات العمل إلى 6 فقط.

وقالت مارين أنها ستسمح للعمال والموظفين بقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وممارسة هواياتهم وغيرها من جوانب الحياة، مثل الثقافة.

وأضافت مارين البالغة من العمر34 عاما ولديها طفلة، أن الناس يستحقون قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم، وهذه الخطوة قد تكون التالية بالنسبة لنا في الحياة العملية.

وحظيت دعوة مارين الترحيب على الفور بحماس من وزيرة التعليم وزعيمة تحالف اليسار لي أندرسون، التي قالت إنه من الأهمية بمكان السماح للمواطنين الفنلنديين بالعمل بشكل أقل.