شركة الخدمات الأرضية توفر وظائف إدارية في مكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية اليوم الثلاثاء ، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمسمى وظيفي مسؤول علاقات الموظفين للعمل في مكة المكرمة.

وجاءت شروط التقديم :-

– شهادة البكالوريوس في القانون / الموارد البشرية.

– مستوى ممتاز في الإنجليزية.

– معرفة قانون العمل أو اللوائح التشريعية.

– القدرة على التعامل مع معلومات سرية للغاية وحساسة.

– مهارات اتصال شفاهية وكتابية ممتازة.

– مهارات التعامل مع الآخرين بما في ذلك الخبرة في إدارة الصراعات ومهارات التحقيق والتفاوض.

والتقديم من اليوم وحتى اكتمال العدد وللمزيد يرجى الدخول عبر الرابط هنا