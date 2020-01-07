شركة الخدمات الأرضية توفر وظائف إدارية في مكة
كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية اليوم الثلاثاء ، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمسمى وظيفي مسؤول علاقات الموظفين للعمل في مكة المكرمة.
وجاءت شروط التقديم :-
– شهادة البكالوريوس في القانون / الموارد البشرية.
– مستوى ممتاز في الإنجليزية.
– معرفة قانون العمل أو اللوائح التشريعية.
– القدرة على التعامل مع معلومات سرية للغاية وحساسة.
– مهارات اتصال شفاهية وكتابية ممتازة.
– مهارات التعامل مع الآخرين بما في ذلك الخبرة في إدارة الصراعات ومهارات التحقيق والتفاوض.
والتقديم من اليوم وحتى اكتمال العدد وللمزيد يرجى الدخول عبر الرابط هنا
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