«الزهراني» يكشف حقيقة عودته للعمل بالإتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشف الرئيس التنفيذي الأسبق بنادي الإتحاد خميس الزهراني حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً حول عودته للعمل بالنادي .

وأكد ” الزهراني ” أنه لن يعود للعمل بالإتحاد ، وأنه يكتفي بالعمل كناقد رياضي ومحلل فني في برامج القنوات السعودية الرياضية ، مؤكداً أنه لا يسعى لأي منصب .

الجدير بالذكر أن “الزهراني ” قدم مشوار رياضي طويل منذ أن كان لاعب كرة قدم حتى قرر الإعتزال ثم تقلد مناصب إدارية إلا أنه تعرض لحملة انتقادات أثناء عمله في فترة رئاسة نواف المقيرن مطلع العام الماضي 2019 بعد نتائج الفريق المخيبة للآمال ، ما حدا به للعودة للمنصب مجدداً .