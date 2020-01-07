الأمير خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه بوزير الدفاع الأمريكي في واشنطن

واشنطن(صدى):

صرح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم الثلاثاء بلقاءه مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في واشنطن لمناقشة التطورات بالمنطقة .

وقال نائب وزير الدفاع عبر حسابه الرسي على “تويتر ” : التقيت اليوم بوزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة .

وتابع : وأشدنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين .

وكان سمو الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع قد التقى في وقت سابق أمس الإثنين بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للحديث حول تطورات الأزمة مع إيران داعياً إلى ضبط النفس .