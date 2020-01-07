عودة «العبيد» لمباريات «العالمي» تتحدد اليوم

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة النصر أن اللاعب عبد الرحمن العبيد سيخضع مساء اليوم الثلاثاء للكشف الطبي لتحديد مدى إمكانية عودته لأرض الملعب بعد غيابه بسبب الإصابة .

ومن المتوقع أن يستأنف “العبيد ” نشاطه الرياضي ويعود للملاعب إذ أنه قطع شوط كبير في التأهيل وبات يتمتع بوضع صحي أفضل .

وكان “العبيد ” قد تعرض للإصابة من الدرجة الثانية في عضلة الحوض أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني ، في مواجهة باراجواي الودية الأخيرة، ابعدته عن مباريات ” العالمي ” عدة أسابيع .