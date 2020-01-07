عودة «العبيد» لمباريات «العالمي» تتحدد اليوم
كشفت مصادر مقربة من إدارة النصر أن اللاعب عبد الرحمن العبيد سيخضع مساء اليوم الثلاثاء للكشف الطبي لتحديد مدى إمكانية عودته لأرض الملعب بعد غيابه بسبب الإصابة .
ومن المتوقع أن يستأنف “العبيد ” نشاطه الرياضي ويعود للملاعب إذ أنه قطع شوط كبير في التأهيل وبات يتمتع بوضع صحي أفضل .
وكان “العبيد ” قد تعرض للإصابة من الدرجة الثانية في عضلة الحوض أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني ، في مواجهة باراجواي الودية الأخيرة، ابعدته عن مباريات ” العالمي ” عدة أسابيع .
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