ترامب متوعدا: أي رد فعل إيراني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الثلاثاء ، إيران في ضربة قاسية للرد عليهم بأن رده على أي فعل سيكون الرد بقوة ساحقة .
كما أكد أن استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، كان من المفترض تم منذ 15 عاما .
تتأتي تلك التوترات بعد مقتل قاسم سليماني والمهندس وآخرون ،في غارة جوية قرب مطار بغداد .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 26 دقيقة
امريكا حركت طائرات B52 الاستراتيجية..
تحتاج قاعدة تبعد عن إيران لتقلع منها..يذكرنا بقصفها للعراق..كانت تقلع من من ولاية نورث كالورينا في أمريكا وتزود بالوقود جوا فوق اسبانيا بدون توقف لتصل للعراق وتقصف وتعود لأمريكا.
نقل هذه الطائرات إلى قاعدة ” دييغو غارسيا ” في المحيط الهندي .معناه في ضربة مدمره على إيران محتملة جدا.