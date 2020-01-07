ترامب متوعدا: أي رد فعل إيراني سيواجه بقوة أمريكية ساحقة

واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الثلاثاء ، إيران في ضربة قاسية للرد عليهم بأن رده على أي فعل سيكون الرد بقوة ساحقة .

كما أكد أن استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، كان من المفترض تم منذ 15 عاما .

تتأتي تلك التوترات بعد مقتل قاسم سليماني والمهندس وآخرون ،في غارة جوية قرب مطار بغداد .