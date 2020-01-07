توجه لفصل التعليم الجامعي في وزارة مستقلة والسماح لأعضاء هيئة التدريس بالعمل الحر

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الشورى على دراسة عدة توصيات حول وزارة التعليم من أهمها فصل التعليم الجامعي والبحث العلمي بوزارة مستقلة عن التربية والتعليم ، بالإضافة إلى السماح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بممارسة المهن الحرة في مجالات تخصصهم .

وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي على أهمية تلك التوصيات للإرتقاء بالتعليم الجامعي وفق تقارير الإختبارات الوطنية والدولية ، بالإضافة إلى التوسع في المدارس الحكومية وتفعيل أعمال لجنة متابعة آداء المدارس الأهلية .

ومن المقرر أن تدرس لجنة التعليم أيضاً السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالمهن الحرة ، وزيادة توطين الوظائف الإدارية بالجامعات ، بالإضافة إلى الإشراف الأكاديمي على المبتعثين ، ووضع مؤشرات لآداء الخدمات المقدمة للذوي الإعاقة والموهوبين .