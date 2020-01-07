توجه لفصل التعليم الجامعي في وزارة مستقلة والسماح لأعضاء هيئة التدريس بالعمل الحر
وافق مجلس الشورى على دراسة عدة توصيات حول وزارة التعليم من أهمها فصل التعليم الجامعي والبحث العلمي بوزارة مستقلة عن التربية والتعليم ، بالإضافة إلى السماح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بممارسة المهن الحرة في مجالات تخصصهم .
وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي على أهمية تلك التوصيات للإرتقاء بالتعليم الجامعي وفق تقارير الإختبارات الوطنية والدولية ، بالإضافة إلى التوسع في المدارس الحكومية وتفعيل أعمال لجنة متابعة آداء المدارس الأهلية .
ومن المقرر أن تدرس لجنة التعليم أيضاً السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالمهن الحرة ، وزيادة توطين الوظائف الإدارية بالجامعات ، بالإضافة إلى الإشراف الأكاديمي على المبتعثين ، ووضع مؤشرات لآداء الخدمات المقدمة للذوي الإعاقة والموهوبين .
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