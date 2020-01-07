خطة تدريبية لتوطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة

فاطمة المالكي(صدى):

تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة القادمة، إطلاق برامج تدريبية انطلاقا من أهمية التعاون المشترك مع جميع القطاعات في مجال توطين الوظائف وسد حاجة سوق العمل من القوى الوطنية الماهرة والمدربة، حيث بادرت المؤسسة بالمشاركة ضمن برنامج توطين وظائف التشغيل والصيانة في الجهات العامة من خلال خطة متكاملة تحتوي على إعداد الحقائب التدريبية في مجال التشغيل والصيانة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني، أن الخطة التي أعدتها المؤسسة، شملت حقيبة تدريبية في مجال المرافق العامة، وحقيبة تدريبية في مجال الخدمات العامة في المرافق، وحقيبة تدريبية في مجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف.

وبين الدكتور الزهراني أن الحقائب التدريبية مرت بسلسلة من التدقيق والفحص لتتواءم مع حاجة سوق العمل وهو النهج الذي تتبناه المؤسسة في بناء برامجها، حيث تم عقد ورشة عمل متخصصة استضافتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مطلع العام الهجري الحالي في مجال تطوير الحقائب التدريبية في إدارة المرافق العامة.

وكانت وزارة العمل أصدرت دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وذلك بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.