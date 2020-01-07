حالات سرقة بواسطة الجن تثير الفزع على مواقع التواصل ومطالب بتشريع قوانين

أميرة خالد(صدى):

شهدت الآونة الأخيرة ترويج غريب عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتدخل الجن في عالم البشر إلى حد اتهامهم بالسرقة ، الأمر الذي يزيد من معدل الجريمة استناداً لتلك الحجة الباطلة ، في استغلال لجهل الكثيرين بعالم الغيب وحدود علاقتنا به .

وطالب خبراء علم الإجتماع بتشريع قوانين لمحاسبة هؤلاء المروجون للأكاذيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي انتشرت بشكل كبير في الجوانب الدينية والطبية دون علم حقيقي .

وأكدت جمعية حماية الأسرة أن مثل تلك الشائعات تشجع على ارتكاب السرقة وتجلب الأمراض النفسية للمجتمع خاصةً مع وجود منابر أخرى تعمل على زيادة بث الرعب والخوف في المجتمع من أجل مكاسب شخصية مثل مدعي الرقية الشرعية الذي لا يحترمون ضوابطها الحقيقية .

وكان نشطاء قد روجوا لحدوث سرقات بفعل الجن ، موثقين إدعائاتهم بفيديوهات مفبركة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما أثار التساؤل حول حقيقتها فضلاً عن الأضرار النفسية للكثيرين .