المملكة والكويت تستعينان باستشاري عالمي لفصل حصصهما النفطية في المنطقة المقسومة

خالد الظفيري(صدى):

ذكرت مصادر مطلعة أن المملكة والكويت سيستعينان باستشاري عالمي لدراسة الخيارات والرسومات الهندسية لحقل الدرة الغازي في المنطقة المقسومة.

وأكدت المصادر أن الدراسات ستظهر أفضل الخيارات خصوصاً في ما يتعلق بعمليات فصل حصص الشركاء، سواء كانت من البحر أو غير ذلك.

وأشارت أن الدراسات ستشمل أهدافاً عدة تتعلق بالسعات التخزينية وطريقة الإنتاج والكميات وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة بالمشروع الضخم، لافتة أن المنطقة المقسومة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة مشاريع نفطية وغازية.

وكانت المملكة والكويت وقعتها الشهر الماضي اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المشتركة، التي تحوي حقولا نفطية ويتم تشغيلها على نحو مشترك، بين الدولتين.