أسرة الطالب المتوفي بمتوسطة جدة تعفو عن زميله المتسبب في وفاته

نايف السالم(صدى):

قررت أسرة الطالب المتوفي بحادثة تدافع مع زميله في الفصل بمدرسة متوسطة بجدة العفو عن زميله المتسبب في الوفاه لوجه الله تعالى .

وصادقت المحكمة الجزائية بجدة شرعاً على التنازل والعفو ، أمس الإثنين ليسقط الحق الخاص في القضية ، فيما تتم الإجراءات النظامية بين الجهات المختصة لإطلاق سراح الطالب الذي تم إيقافه بدار الملاحظة ، ومن المتوقع خروجه بعد ساعات فور صدور الصك الشرعي للتنازل .

من جانبها أشادت إدارة المدرسة والقيادات التعليمية بالمحافظة بموقف الأسرة وجهود فريق المفاوضات في الصلح ، داعين الله تعالى أن يرزقهم الأجر والمثوبة وأن يربط على قلوبهم بالصبر والسلوان .

وكانت الحادثة قد وقعت قبل ثلاثة أشهر ، حيث حدث تدافع بين الطالبين ما تسبب في سقوط أحدهما وتم نقله للمستشفى عبر الهلال الأحمر إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .