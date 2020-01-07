أسرة الطالب المتوفي بمتوسطة جدة تعفو عن زميله المتسبب في وفاته
قررت أسرة الطالب المتوفي بحادثة تدافع مع زميله في الفصل بمدرسة متوسطة بجدة العفو عن زميله المتسبب في الوفاه لوجه الله تعالى .
وصادقت المحكمة الجزائية بجدة شرعاً على التنازل والعفو ، أمس الإثنين ليسقط الحق الخاص في القضية ، فيما تتم الإجراءات النظامية بين الجهات المختصة لإطلاق سراح الطالب الذي تم إيقافه بدار الملاحظة ، ومن المتوقع خروجه بعد ساعات فور صدور الصك الشرعي للتنازل .
من جانبها أشادت إدارة المدرسة والقيادات التعليمية بالمحافظة بموقف الأسرة وجهود فريق المفاوضات في الصلح ، داعين الله تعالى أن يرزقهم الأجر والمثوبة وأن يربط على قلوبهم بالصبر والسلوان .
وكانت الحادثة قد وقعت قبل ثلاثة أشهر ، حيث حدث تدافع بين الطالبين ما تسبب في سقوط أحدهما وتم نقله للمستشفى عبر الهلال الأحمر إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .
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