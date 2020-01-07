الكورونا تعود من العيص وصحة المدينة تعقب

سعيد العجل(صدى):

علمت صحيفة ( صدى ) من مصادرها عن الاشتباه بعدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مستشفى احد ووفقاً لتلك المصادر فأن إدارةالمستشفى اتخذت اجراء احترازيا في مثل هذه الحالات لحين التأكد منها.

بدورها أوضحت صحة المدينة المنورة من خلال مدير اداره التواصل والعلاقات والتوعيه بصحه المدينهالأستاذ مؤيد أبو عنق انه لم تصل سوى حالة مرضية واحدة منقولة من مستشفى العيص وتم نقلها الى مستشفى أحد .

وأضاف أبو عنق بأن المريض يعاني من فشل كلوي والتهاب رئوي وكإجراء احترازي تم أخذ عينات من العاملين حسب الإجراءات والسياسات الخاصه بمكافحة العدوى لضمان الحفاظ على صحه وسلامه العاملين في الموقع.