تسجيل 3000 مواطن بـ «هيئة المهندسين» وخروج 24 ألف أجنبي
كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن تراجع كبير في أعداد المهندسين الوافدين المسجلين لدى الهيئة خلال العام المنقضي 2019 بواقع 125 ألف مهندس بفارق 24 ألف مهندس وافد خلال عام 2018 .
وفي المقابل ، أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبد الناصر العبد اللطيف ، ارتفاع عدد المهندسين من المواطنين إلى 38 ألف مهندس خلال 2019 بزيادة 3000 مهندس مقارنةً بعام 2018 .
كما ارتفع عدد المحكمين من المواطنين إلى 181 محكم ، كما سجلت المكاتب الهندسية في المملكة نحو 2517 مكتب ، بالإضافة إلى 275 شركة .
وكانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قد وضعت ضوابط صارمة لإستقدام المهندسين منها ألا تقل سنوات خبرتهم عن 5 سنوات ، والتأكد من تخصصهم ومهنيتهم ، ومؤهلهم الدراسي ، ومنعت أي استثناءات في ذلك لإعطاء الفرصة للمهندسين من المواطنين بشكل أكبر .
اترك تعليقاً