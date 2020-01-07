تسجيل 3000 مواطن بـ «هيئة المهندسين» وخروج 24 ألف أجنبي

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن تراجع كبير في أعداد المهندسين الوافدين المسجلين لدى الهيئة خلال العام المنقضي 2019 بواقع 125 ألف مهندس بفارق 24 ألف مهندس وافد خلال عام 2018 .

وفي المقابل ، أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبد الناصر العبد اللطيف ، ارتفاع عدد المهندسين من المواطنين إلى 38 ألف مهندس خلال 2019 بزيادة 3000 مهندس مقارنةً بعام 2018 .

كما ارتفع عدد المحكمين من المواطنين إلى 181 محكم ، كما سجلت المكاتب الهندسية في المملكة نحو 2517 مكتب ، بالإضافة إلى 275 شركة .

وكانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قد وضعت ضوابط صارمة لإستقدام المهندسين منها ألا تقل سنوات خبرتهم عن 5 سنوات ، والتأكد من تخصصهم ومهنيتهم ، ومؤهلهم الدراسي ، ومنعت أي استثناءات في ذلك لإعطاء الفرصة للمهندسين من المواطنين بشكل أكبر .