فلكي: الكتلة الهوائية الباردة على المملكة قد تطول

الرياض(صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية البادرة التي تؤثر على أجواء المملكة قد تطول.

جاء ذلك في تغريدة للمسند عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: بوجه عام الاستقرار الجوي العام سيد الموقف لهذا اليوم، ويبدو أن زيارة الكتلة الهوائية الباردة الحالية للسعودية قد تطول.

وأضاف المسند أنه متوقع رياح جنوبية نشطة قد تعكر صفاء الجو نهاراً على أجزاءٍ من الوسط والشمال.