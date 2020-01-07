«الخريف» : الترخيص لـ 196 مصنع جديد بعد 90 يوم من تحمل الدولة للمقابل المالي
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر ابراهيم الخريف عن الترخيص لـ 196 مصنع جديد بإجمالي إستثمارات أكثر من 3 مليار ريال ، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع .
وقال الوزير أن هناك 10 آلاف موظف باشر العمل فعلياً بتلك المصانع منههم 5000 موظف سعودي ، وهو ما يعد بشائر إيجابية تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف .
كما كشف الوزير عن ارتفاع حجم الإستثمارات المرخصة لشهر ديسمبر الماضي إلى 707 مليون ريال ، تضم 3.528 عمالة مرخصة منها 2.350 مواطن ، وغيرها من المؤشرات الإيجابية عن شهر ديسمبر الماضي .
وكانت حكومة المملكة قد قررت قبل ثلاثة أشهر تحمل المقابل المالي للمصانع ، بهدف تشجيع رجال الأعمال على ضخ إستثمارات جديدة وتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي .
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