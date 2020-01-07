«الخريف» : الترخيص لـ 196 مصنع جديد بعد 90 يوم من تحمل الدولة للمقابل المالي

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر ابراهيم الخريف عن الترخيص لـ 196 مصنع جديد بإجمالي إستثمارات أكثر من 3 مليار ريال ، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع .

وقال الوزير أن هناك 10 آلاف موظف باشر العمل فعلياً بتلك المصانع منههم 5000 موظف سعودي ، وهو ما يعد بشائر إيجابية تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف .

كما كشف الوزير عن ارتفاع حجم الإستثمارات المرخصة لشهر ديسمبر الماضي إلى 707 مليون ريال ، تضم 3.528 عمالة مرخصة منها 2.350 مواطن ، وغيرها من المؤشرات الإيجابية عن شهر ديسمبر الماضي .

وكانت حكومة المملكة قد قررت قبل ثلاثة أشهر تحمل المقابل المالي للمصانع ، بهدف تشجيع رجال الأعمال على ضخ إستثمارات جديدة وتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي .