وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق خميس العويران

طلال الغامدي(صدى):

توفي لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكان العويران قد أجرى عملية جراحية في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

يذكر أن العويران لعب للهلال لأربع مواسم في الفترة ما بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.