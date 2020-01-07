مطالب بإدراج الكشف النفسي على المعلمين ضمن إختبارات القبول والتعيين

علي القحطاني(صدى):

أثارت قضية معلم الباحة الذي أساء للذات الإلهية المطالب لإجراء كشف طبي على المعلمين ضمن اختبار القياس والكشف على الصحة النفسية بشكل دوري لضمان التوازن النفسي والإجتماعي للمعلمين الذين يتولوا مسئولية تنشأة الأجيال .

وأكد خبراء التعليم على أهمية إدراج التقييم النفسي ضمن اختبارات القبول والتعيين ، وتحري الدقة في اختبار من يرغب في الإنتساب للمهنة عبر برنامج السنة التحضيرية ومعيار المعدل التراكمي واختبارات قياس .

وأكد الدكتور عبد الرحمن الغامدي المدير السابق لإدارة التدريب والإبتعاث بمنطقة مكة المكرمة على أهمية التأكد من السلامة النفسية للمعلم الذي يبث أفكاره للطلاب مباشرةً ويكون أهم المؤثرين فيهم .

كما أكد قائد مدرسة بمنطقة مكة المكرمة على أهمية التأهيل النفسي للمعلم ، وأن تكون صحته النفسية شرط روتيني للتعيين على غرار المؤهل الدراسي والإمكانات التعليمية .

ووافقه في الرأي الدكتور خالد برقاوي عميد كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى ،واقترح عقد ندوات نفسية واجتماعية للمعلمين لتأهيلهم السليم لتنشأة شخصيات الطلاب ، مؤكداً مهنة التعليم من أهم المهن التي تستلزم الصحة النفسية .

وكانت النيابة العامة قد أوقفت معلم الباحة المسئ للذات الإلهية لمدة 40 يوم ، وشرعت في التحقيق معه على أن يتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .