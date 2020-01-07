بالفيديو..مورد أطعمة: أشهر المطاعم يضعون البنادول لتكبير حبة الأرز!

علي القحطاني(صدى):

أزال مختص بتوريد الأطعمة الستار، عن بعض الحيل التي يلجأ إليها أصحاب أشهر المطاعم، لتحقيق الربح بأقل تكلفة.

وأوضح مورد الأطعمة عمر الدوسري خلال برنامج تم، أن بعض المطاعم الشهيرة تستخدم البنادول وتخلطه في الأرز لتكبير الحبة وتثبيتها.

وأشار إلى أنهم أيضًا يضعون الاسبرين مع اللحم حتى يصبح طريًا، لافتًا إلى أنهم يأتون بأسوأ أنواع اللحم.