بالفيديو..فتاة تحاول الانتحار من أعلى مبني في الرس

سالم المطيري(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، محاولة فتاة للانتحار، من أعلى مبنى، وهي في حالة نفسية مزرية.

وأفاد متداولو المقطع أن الواقعة في مدينة الرس، وظهرت الفتاة صارخة: دخلوني السجن، مابيكم أنتم مو بشر.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسما بعنوان «معنفة تحاول الانتحار»، والذي لاقى تعاطفا من المواطنين مع الفتاة التي دفعها التعنيف إلى محاولة إنهاء حياتها.

ولم تصدر أي جهة مسؤولة تفاصيلا حول المقطع، وسنوافيكم بالمعلومات فور صدورها.