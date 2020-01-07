ضاحي خلفان: حماس تحولت إلى منظمة «خياس»
سخر نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، من موقف حركة حماس، ومناصرتها لإيران بعد تصفية الإرهابي قاسم سليماني.
وقال خلفان: حماس إذا قُتل أو توفي قائدًا عربيًا، دعت الله أن يذيقه العذاب في نار جهنم، وإذا قٌتل إرهابيا لطخ يده بقتل أبرياء من العرب -في إشارة لسليماني- سألت الله له الجنة واعتبرته شهيدا.
وتسائل نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق: كيف تحولت منظمة حماس الى منظمة «خياس»؟.
وتابع: حماس تناصر المحتل للأراضي العربية ألا وهي إيران، وتريد أن تناصر في الدفاع عن أرضها المحتلة.
يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإرهابية إسماعيل هنية، وصل أمس الاثنين، على رأس وفد من الحركة إلى طهران؛ للتعزية بمقتل الإيراني قاسم سليماني، والتقى بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ورئيس الملالي حسن روحاني.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 32245 ] نشر منذ 27 دقيقة
هؤلاء هم عبدة الدرهم والدينار
ومنظمة خياس على قولك تسلم رواتب اعضائها من ايران
فيصل[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 4 دقائق
وين الغرابه
هم باعوا ارضهم
الغريب
ان الادوية جلها تاتيهم من إسرائيل
والكهرباء من إسرائيل
والبنيه التحتيه من إسرائيل
في نفس الوقت الملالي
والمدمن الهالك سليماني لم يطلق او يخطط
لقتل حمار او كلب اسرائيلئ ظال
واحنا كنا ندفع ريال للشعب الفلسطيني
سنوات
غير وغير
الادهى والامر
ان ايران حسب كلامها
لن تنتقم من أراضيها
بل من خلال اذرعها
واذرعها ليست في أمريكا او الصين او حتى في اندونيسيا
بل في الدول العربيه
والتي باعها الخونه وعلى راسهم
هنيه والسراج والزيدي
وحسن زميره
عشان تجي الرد على تلك الاذرع
طبعا تضرب الدول العربيه
والملالي
يستمتعون بالفارسيات
والخونه تحول لهم حفنة الدولارات
هههههه
والله مضحك الامر ومبكي