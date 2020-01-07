ضاحي خلفان: حماس تحولت إلى منظمة «خياس»

أبوظبي(صدى):

سخر نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، من موقف حركة حماس، ومناصرتها لإيران بعد تصفية الإرهابي قاسم سليماني.

وقال خلفان: حماس إذا قُتل أو توفي قائدًا عربيًا، دعت الله أن يذيقه العذاب في نار جهنم، وإذا قٌتل إرهابيا لطخ يده بقتل أبرياء من العرب -في إشارة لسليماني- سألت الله له الجنة واعتبرته شهيدا.

وتسائل نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق: كيف تحولت منظمة حماس الى منظمة «خياس»؟.

وتابع: حماس تناصر المحتل للأراضي العربية ألا وهي إيران، وتريد أن تناصر في الدفاع عن أرضها المحتلة.

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإرهابية إسماعيل هنية، وصل أمس الاثنين، على رأس وفد من الحركة إلى طهران؛ للتعزية بمقتل الإيراني قاسم سليماني، والتقى بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ورئيس الملالي حسن روحاني.

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