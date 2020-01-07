حقيقة زواج بدور عبدالله من منتج كويتي في السر
تحدثت الفنانة السعودية بدور عبد الله، حول ما يتردد عن زواجها من منتج كويتي في السر.
وأكدت بدور أن انتشار هذا الأمر بكثرة شيء مضحك لأنها تسمعه خلال ساعات اليوم على مدار الفترة الماضية.
وقالت: ولا متزوجة ولا شيء ولو تزوجت سأعلن الحمد لله يفتخر فيني زواجي ما بدي واحد يخبيني.
وأضافت: أنا أصلًا ما بدي أتزوج ولا الأمر في دماغي الزواج ولا راح أتحمل واحد من برة يدخل عليا يقولي وين الغدا ولا وين العشا فما راح أتزوج لا بالسر ولا بالعلن.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32245 ] نشر منذ 50 دقيقة
اذا ما تبين الاوامر والطبيخ فتزوجي مسيار وارتاحي
.[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 31 دقيقة
والله يابدور
من وجهك ماظنتي تصبرين على العذاب الداخلي !!
صبرتي يوم ولا يومين ولا كم سنه وبعدين راح تتزوجين .
من ردة فعلها ومن تعابير وجها وحركاات يديها باين عليها كذاااااااااااااااااااااااااااااااابه.