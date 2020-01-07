حقيقة زواج بدور عبدالله من منتج كويتي في السر

أميرة خالد(صدى):

تحدثت الفنانة السعودية بدور عبد الله، حول ما يتردد عن زواجها من منتج كويتي في السر.

وأكدت بدور أن انتشار هذا الأمر بكثرة شيء مضحك لأنها تسمعه خلال ساعات اليوم على مدار الفترة الماضية.

وقالت: ولا متزوجة ولا شيء ولو تزوجت سأعلن الحمد لله يفتخر فيني زواجي ما بدي واحد يخبيني.

وأضافت: أنا أصلًا ما بدي أتزوج ولا الأمر في دماغي الزواج ولا راح أتحمل واحد من برة يدخل عليا يقولي وين الغدا ولا وين العشا فما راح أتزوج لا بالسر ولا بالعلن.