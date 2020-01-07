رجل يبيع ابنته لمغتصب مقابل المال!

إسلام أباد(صدى):

تجرد أب باكستاني من إنسانيته، مقدما على بيع ابنته صاحبة الـ 12 عاما، لمغتصب، مقابل المال.

وكانت أم الفتاة قد أبلغت الشرطة بشأن الجريمة، موضحة أن الأب دعا رجل إلى بيته للاعتداء جنسيا على ابنته، بعد أن باعه إياها مقابل 3 دولارات.

وأوضحت الأم أنها كانت في عملها وقت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمت بالواقعة بعدما أخبرتها الطفلة.

وبعد إجراء فحص طبي على الطفلة، قال الأطباء إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب.

ووجهت السلطات الباكستانية تهمة الإتجار بالبشر بغرض الجنس، للأب والمشتري.