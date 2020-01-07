قتيل منزل نانسي عجرم لص أم عامل..المحامي يحسم الأمر

بيروت(صدى):

على خلفية ما تم تداوله حول كون اللص المقتول على يد زوج نانسي عجرم عاملا لديهم، كشف محامي الفنانة اللبنانية حقيقة تلك الرواية الصادمة.

وأكد المحامي أن السارق لم يكن يعمل لدى عائلة نانسي كما ادعى بعضهم، مشددًا على أنه لا توجد معرفة مسبقة به وذلك لحسم ما أُثير من بلبلة لأن هذه الرواية تشير إلى تورط زوج نانسي عجرم بجريمة قتل.

ودللّ المحامي على عدم تورط زوج نانسي بأنه لجأ إلى القضاء وأنه سلّم نفسه وهو في حال دفاع مشروع، متمنيا عدم استغلال القصة إعلاميًا.

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