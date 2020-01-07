مدير مدرسة يتحرش بطالبة بالمرحلة الإعدادية
وجه أب مصري تهمة التحرش بابنته صاحبة الـ 15 عامًا، إلى مدير مدرستها، وقام بتقديم بلاغا ضده.
وأوضح الأب في بلاغه أن المدير قام باستدراج نجلته إلى مكتبه بحجة تسليمها الكتب الدراسية وتحرش بها ولامس أجزاء من جسدها وقبلها.
وباستدعاء المدير المتحرش اعترف بفعلته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 3 دقائق
إنا لله وإنا إليه راجعون! عصيت ربك وخنت أمانة في رقبتك وفضحت نفسك وربما عائلتك! هذه مشكلة الاختلاط !
هل كل الحالات يتم الإبلاغ عنها؟! نصيحة للأب طلع دخل ابنتك على مدرسة كل من فيها إناث وريح راسك