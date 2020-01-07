مدير مدرسة يتحرش بطالبة بالمرحلة الإعدادية

القاهرة(صدى):

وجه أب مصري تهمة التحرش بابنته صاحبة الـ 15 عامًا، إلى مدير مدرستها، وقام بتقديم بلاغا ضده.

وأوضح الأب في بلاغه أن المدير قام باستدراج نجلته إلى مكتبه بحجة تسليمها الكتب الدراسية وتحرش بها ولامس أجزاء من جسدها وقبلها.

وباستدعاء المدير المتحرش اعترف بفعلته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.