بالفيديو.. عبدالعزيز بن صقر يوضح سر اهتمام المشروع الإيراني بالسيطرة على الخليج العربي

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث إن المشروع الإيراني متكامل أي لديه بعد اقتصادي وسياسي، بالإضافة إلي البعد العقائدي الذي يستخدمه كوسيلة للتمدد في دول المنطقة العربية.

وأضاف صقر خلال حواره في برنامج «في الصورة»، أن إيران تعتبر أول من دعت لإنشاء خط سكة حديد من البصرة لطرطوس لنقل البضائع والجنود والعتاد، لافتا إلي أن إيران تستخدم البعد الطائفي للتمدد في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

واعتبر أن التمدد الإيراني في بعض الدول يهدد المنطقة العربية، مبينا أن إيران تستخدم البعد الطائفي للتوسع والتمدد في الدول من خلال الشيعة كما يحدث في العراق.