ليس لصا.. قتيل فيلا نانسي عجرم «عاملا » لديهم ولم يحصل على أجره 

بيروت(صدى):

فجرت أسرة القتيل محمد حسن الموسى الذي اقتحم فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لسرقتها، مفاجأة جديدة، قائلين إن الشاب يعمل في حديقة فيلا نانسى عجرم، وأنه ذو سمعة جيدة.

ولفتت إلى أن له مستحقات مالية كانت بحوزة أحد الحراس العاملين في الفيلا، لأنه كان يعمل فني صيانة وبستاني، ولم يتم سداد المبالغ المترتبة له.

وطالبت بفتح تحقيق، موضحة أن هناك عمليات مدبرة من أجل قتل الشاب، بعد تهديده لهم بأنه سيحصل على حقه بنفسه إذا لم يتم منحه له بالطرق السلمية، مبينة أن القتيل انتظر مقابلة مع زوج نانسي عجرم أكتر من خمس ساعات بحديقة الفيلا دون أن يسمح له بالدخول.

وتابعت أن الشاب يأس من الحصول على مستحقاته من خلال الشرطة أو القضاء بسبب نفوذ نانسي عجرم وزوجها.