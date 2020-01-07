زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وطليقها

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية (26 عامًا) تعمل بائعة شاي على قتل زوجها بمساعدة عشيقها وطليقها «الجزار».

وكشفت التحريات؛ أن بائعة شاي وكانت زوجة سابقة للقتيل وانفصلت عنه لسوء معاملته لها، قد قامت بقتله بالاستعانة بزوج سابق لها يعمل جزار وعشيق لها عامل

(27 عامًا).

وقالت القاتلة إن السبب وراء جريمتها هو ترديد القتيل لشائعات حول سمعتها بعد انفصاله عنها، وأنها استدرجته لحل الخلافات، وعقب وصولهما إلى مسرح الجريمة تعدى عليه المتهمان بالضرب والخنق حتى فارق الحياة وألقا جثته بنهر النيل.