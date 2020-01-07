تفاصيل صفقة فشل جيسوس في إتمامها أثناء قيادته للهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف المدير نادي الهلال السابق وفلامنجو الحالي، خورخي جيسوس، عن تفاصيل محاولته ضم اليوناني أندرياس ساماريس، لاعب بنفيكا الحالي، إلى الهلال خلال فترة تواجده بالمملكة.

وقال جيسوس: ” لاعب ذو مستويات عالية للغاية. لديه كل شيء ليكون لاعب خط وسط بنفيكا الدفاعي ، لكن ربما يكون هناك لاعبون أكثر قدرة هناك الآن … أنا لا أعلم ، أنا لست هناك “.

وأضاف: ” أردت أن أضم ساماريس إلى الهلال. تحدثت معه عدة مرات وقال لي” لن أذهب إلى ذلك “، أخبرني أنه سيبقى في بنفيكا. لقد كان الأمر كذلك! “.