تفاصيل صفقة فشل جيسوس في إتمامها أثناء قيادته للهلال
كشف المدير نادي الهلال السابق وفلامنجو الحالي، خورخي جيسوس، عن تفاصيل محاولته ضم اليوناني أندرياس ساماريس، لاعب بنفيكا الحالي، إلى الهلال خلال فترة تواجده بالمملكة.
وقال جيسوس: ” لاعب ذو مستويات عالية للغاية. لديه كل شيء ليكون لاعب خط وسط بنفيكا الدفاعي ، لكن ربما يكون هناك لاعبون أكثر قدرة هناك الآن … أنا لا أعلم ، أنا لست هناك “.
وأضاف: ” أردت أن أضم ساماريس إلى الهلال. تحدثت معه عدة مرات وقال لي” لن أذهب إلى ذلك “، أخبرني أنه سيبقى في بنفيكا. لقد كان الأمر كذلك! “.
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