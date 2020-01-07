بالفيديو.. شاعر يروي تفاصيل تعرضه للنصب أثناء بيع قصائده

عادل الحربي(صدى):

سرد شاعر بالمملكة، أمس الاثنين، في مقطع فيديو لاقى انتشارًا، تفاصيل وقوعه ضحية نصب أثناء بيع قصائده لواحد من زبائنه.

وأوضح الشاعر الشاب، في الفيديو: ” أنا في عام 1427هـ كان لي لقاء في برنامج ” صباح السعودية ” لقاء مباشر، وبعده قررت ما أكتب الشعر لنفسي لكن للناس، وصرت أبيع قصائد ” .

وقال الشاعر: ” في الموسم الأول من ” شاعر المليون ” بعد مرحلة الـ24 في شاعر منهم أعطيته 3 قصائد، ووصل للخمسة النهائي، في الموسم السابع، من ضمن الأربعة الأوائل اثنان أعطيتهم قصائد، ما راح أحددهم ” .

وأضاف: ” الآن يأتي شخص عن طريقهم ويستغفلني أنا ما أحد يستغفلني، ما تأتي عن طريقهم، وأعطيك قصيدة وتضحك علي، أنا أقدر أطلع مكالماتك، تأتيني لأكتب قصيدة لأحد التجار أو الشيوخ ويعطيك سيارة لكزس، ونحن اتفقنا أي شيء يأتيك النصف بالنصف! “.