بالفيديو.. روحاني يتوعد أمريكا وترامب مستغربا «لديك واي فاي»

طلال الضوي(صدى):

توعد رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني أمريكا عبر رسالة على ” تويتر ” قائلا لن نسكت علي مقتل سليماني وأن إيران الامة العظيمة ستنتقم من أمريكا واصفا إياها بالمجرمة .

فيما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر ” حيث قال مستغربا أن عندك واي فاي في كهفك !.

في حين وجه المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، اليوم الاثنين، رسالة للشعب اليمني، مؤكدًا أن النظام الإيراني يشارك الحوثيين من هذا الكهف الذي أشار له ترامب.

وقال الشليمي : الحوثي لايصلح لليمن لأنها بلد عريق لها حضارة وتاريخ والنظام الذي يتبع الحوثيون هو النظام الملالي في إيران والشعب الإيراني نفسه يتظاهر ضد هذا النظام ..

وأضاف : والشعب اللبناني يتظاهر ضد هذا النظام لأنه نظام معزول سياسيًا، وعلى الشعب اليمني رمي الحوثي في الزبالة وعليهم أن يتوحدون لأنهم لايفرقون بين أحد ويقتلون أي شخص.