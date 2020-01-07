تاوامبا يتلفظ بلفظ خارج بعد إصابته القوية أمام النصر

ماجد محمد(صدى):

تقدم المهاجم الكاميروني الكبير تاوامبا عبر صفحته بموقع تبادل الصور ” انستجرام ” ، بالشكر إلى الجماهير التي ساندته بعد الإصابة التي تعرض لها أمام النصر.

وقال تاوامبا إن كرة القدم، لعبة الجميع يريد الفوز فيها، ولكن أحيانًا ما تحدث ” قذورات “؛ على حد تعبيره.

وكان نادي النصر، أعلن بعد المباراة، تحمله بعلاج تاوامبا، في أفضل المستشفيات بالعمل، وذلك في رد على التدخل العنيف من مادو، والذي لم يكن مقصودًا من الإذاء، وإنما جاء للعب الرجول والحماس الزائد.