مستشفى قوى الأمن بالدمام يعلن عن وظائف صحية شاغرة للمواطنين 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن وجود عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في الدمام.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي نائب أول طب طوارئ، أخصائي نائب أول الأشعة التشخيصية، أخصائي نائب أول وحدة العناية المركزة، استشاري التخدير، أخصائي نائب أول التخدير، أخصائي نائب أول النساء والولادة، استشاري النساء والولادة، طبيب مقيم النساء والولادة، أخصائي أول إدارة الجودة، رئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى.

وأبانت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2020م، ولذلك يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا.