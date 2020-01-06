مختبر سلامة الغذاء والبيئة يجري 3460 إختبار للتأكد من صلاحية الأغذية بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن مختبر سلامة الغذاء والبيئة التابع لبلدية خميس مشيط استقبل خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي 865 عينة مخبرية لمنتجات وسلع سوقية مختلفة شملت العسل والخضروات والفواكه ومياه الشرب والري و عينات متنوعة من الأغذية واللحوم والدواجن الطازجة والمطبوخة بالإضافة الى مسحات من أيدي الأشخاص العاملين بالمنشأت الصحية ومن الثلاجات و أماكن ومعدات أعداد وتجهيز الأغذية حيث يتم جمع وإحضار هذه العينات الي المختبر بواسطة فريق المختبر ولجنة المزروعات الورقية والرقابة الصحية والرقابة النسائية والبلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط كما ان المختبر يستقبل جميع العينات المخبرية الواردة من كافة الجهات الحكومية والقطاعات الرسمية أو الأهلية والمواطنين وفق آلية عمل منظمة وبإشراف كادر مهني متخصص يضم كفاءات مميزة للعمل على أحدث الأجهزه العالمية المتوفرة بالمختبر حيث تم إجراء حوالي 3460 اختبار حسب نوع العينة المستلمة وطبقا للمواصفات السعودية والخليجية والعالمية .

وأوضح القرني أنه تم إستقبال 545 عينة من العسل وكانت عدد الاختبارات التي أجريت عليها 2180 اختبار محتلة المرتبة الأولى وجاءت في المرتبة الثانية عينات الخضروات والفواكه بعدد 127 عينة حيث أجري عليها 508 اختبار و عينات الأغذية المتنوعة في المرتبة الثالثة بعدد 107 عينة وأجري عليها 428 اختبار بينما كانت عينات المياه في المرتبة الرابعة بعدد 86 عينة وأجري عليها 344 اختبار كما موضح في الجدول المرفق والذي يوضح العدد الكلي للعينات المستلمة وأنواعها وعد الاختبارات التي أجريت لكل نوع وعدد العينات المطابقة وغير المطابقة للمواصفات السعودية خلال الربع الأول لعام ١٤٤١ هجري.