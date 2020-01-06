حرس الحدود بجدة يستضيف أبناء شهداء الواجب المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس

تركية البدر (صدى):

استضافت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، أبناء شهداء الواجب المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية – الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ويتم تنفيذه بدعم ومتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله-.

وكان اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي في مقدمة مستقبلي أبناء الشهداء حيث رحب بهم ونقل لهم تحيات معالي مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وتوجيهه بتوفير كافة الإمكانات لتحقيق أهداف الزيارة ،

وقد اطلع أبناء الشهداء في زيارتهم على مرافق الأكاديمية وقاعاتها الدراسية ، وحضروا التدريبات الميدانية والاستعراض العسكري، بإلاضافة إلى زيارة مركز تنسيق البحث والانقاذ بجدة JMRCC والتعرف على المهام الامنية والإنسانية التي يؤديها ، كما شملت الزيارة الورش البحرية، وعدد من الوسائط البحرية،

واختتم أبناء الشهداء برنامج زيارتهم في أحد المواقع البحرية الترفيهية بمدينة جدة.

وأكد قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية أن ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام برعاية أسر الشهداء يتم تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله

واوضح أن هذا البرنامج يأتي ضمن عدد من البرامج الدورية التي تحرص وزارة الداخلية بمتابعة من سمو وزير الداخلية حفظه الله على تنظيمها لأبناء شهداء الواجب امتناناً وعرفاناً بتضحيات آبائهم للدفاع عن الدين والوطن.