«محمد أبو هداية» ساخرًا: على إعلام النصر أن يفعلوا هاشتاج ليلحق الراشد بـ «مسلي»

نواف السالم(صدى):

علق الناقد الرياضي، محمد أبو هداية، على قرار مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحرفين بتقديم استقالته من منصبه، اليوم الاثنين؛ مطالبًا بسخرية ما أسماه ” إعلام النصر ” بإلحاق أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات، بـ ” مسلي “.

وقال محمد أبو هداية، ‏عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، ساخرًا: ” لو يشدوا حيلهم إعلام النصر ويفعلوا هاشتاق للراشد بالمرة .. عشان يلحق مسلي (!!) شدوا حيلكم وامدحوه زين! قواكم الله .. لايوقف “.

وكان رئيس رابطة رابطة دوري المحترفين، مسلي آل معمر، قد أعلن عن تقديم استقالته من منصبه، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر “.