«حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم

علي القحطاني(صدى):

حسم حساب المواطن الجدل بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم، حيث تلقى استفسارا من أحد متابعيه:” هل سيكون يوم الخميس المقبل 9 يناير أم الأحد! “.

وأضاف حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع ” تويتر ” :” أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والعشرون يوم الخميس بتاريخ 9 يناير “.

وكان حساب المواطن شدد على ضرورة استيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.